2019-09-04T19:50:25+03:00
Экономика

На Кубани приступили к уборке риса

Ожидается, что в 2019 году соберут урожай не ниже, чем годом ранее
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Аграрии Краснодарского края приступили к уборке риса. Косить культуру начали в Абинском, Красноармейском, Калининском и Славянском районах.

- На данный момент уже убрали 6 тыс гектаров рисовых чеков, а всего комбайнам придётся пройти более 125 тыс. га – это на 8 тыс. га больше, чем в 2018 году, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2019 году большинство площадей были засеяны семенами, выращенными кубанскими селекционерами. Только за минувшие 10 лет ученым региона удалось повысит урожайность риса с 47 до более чем 75 ц/га, а ежегодное валовое производство выросло практически до 900 тыс. тонн.

В нынешнем году рисоводы Кубани получили 240 млн рублей субсидий. Их направляли на подачу и отвод воды на оросительной системе. Также более 14 млн рублей потратили на приобретение элитных семян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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