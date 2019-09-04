На Кубани приступили к уборке риса
Аграрии Краснодарского края приступили к уборке риса. Косить культуру начали в Абинском, Красноармейском, Калининском и Славянском районах.
- На данный момент уже убрали 6 тыс гектаров рисовых чеков, а всего комбайнам придётся пройти более 125 тыс. га – это на 8 тыс. га больше, чем в 2018 году, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что в 2019 году большинство площадей были засеяны семенами, выращенными кубанскими селекционерами. Только за минувшие 10 лет ученым региона удалось повысит урожайность риса с 47 до более чем 75 ц/га, а ежегодное валовое производство выросло практически до 900 тыс. тонн.
В нынешнем году рисоводы Кубани получили 240 млн рублей субсидий. Их направляли на подачу и отвод воды на оросительной системе. Также более 14 млн рублей потратили на приобретение элитных семян.
ИСТОЧНИК KP.RU