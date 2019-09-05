2019-09-05T07:32:34+03:00
Звезды

В Краснодаре покажут итальянское кино

Они пройдут в краевой столице уже в пятый раз
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре покажут итальянское киноВ Краснодаре покажут итальянское кино
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С 10 по 15 сентября покажут лучшие фильмы российско-итальянского кинофестиваля художественного, документального и короткометражного кино RIFF. Мероприятие пройдет в «Кубанькино».

В Краснодаре Дни итальянского кино пройдут в пятый раз и познакомят зрителей с новинками проката. В день открытия, 10 сентября, в 18:30 жители и гости краевой столицы познакомятся с фильмом «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя». Также покажут «Чудеса», «Голодные сердца», «Из Неаполя с любовью», «Жизнь на вулкане». Завершает фестиваль комедийный фильм «Добро пожаловать в Рим»

- 10 и 15 сентября – во время открытия и закрытия Дней итальянского кино вход свободный. В рабочие дни показ фильмов в 19:00, в выходные дни в 18:00 , - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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