Заявки на конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» принимают до 30 сентября

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-05T08:24:06+03:00

Они уже поступают, и не только с территории края

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В Краснодарском крае стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кубани – движение вверх!». Подать документы можно до 30 сентября 2019 года. Уже появились первые желающие принять участие в соревновании, причем не только на Кубани, но и представители других регионов.

- Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» направлен на выявление талантливых и перспективных руководителей региона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Конкурс пройдет в шесть этапов. На первом необходимо подать заявку, ответить на несколько вопросов и рассказать в видеообращении, чем претендент может помочь в развитии кубанского региона. Затем конкурсантов ждет онлайн-тестирование и четыре полуфинала уже в очной форме.

По итогам конкурса определят 100 финалистов, которых включат в резерв управленческих кадров края. В финале проекта, который пройдет 30 ноября выберут 22 лауреата и 3 победителя, которые смогут пройти обучение в ведущих ВУЗах России.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте лидерыкубани.рф

ИСТОЧНИК KP.RU