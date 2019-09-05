2019-09-05T08:31:31+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 5 сентября: в Сочи теплее всего купаться

Водичка еще как парное молоко
Александра ПОДУШКО
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Водичка еще как парное молокоВодичка еще как парное молокоФото: Архив "КП"
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На курортах Краснодарского края царит прекрасная погода, а температура воды в Черном море еще летняя.

Теплее всего вода Черного моря в Туапсе и Сочи – 26,5 градусов. В Джубге на 0,5 градусов меньше – 26,2 градусов. В Адлере вода прогрелась до 26, а в Геленджике – 25,3 градусов.

В Анапе температура воды немного ниже – 23,9 градуса, а Новороссийске – 24,5.

Азовское море вода с каждым днем все прохладнее. Температура воды в Темрюке 23,9 градуса, в Приморско-Ахтарске -22,9 , а в Ейске – 22,3.

- На Черноморском побережье 5 сентября без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем 27…32 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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