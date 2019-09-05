2019-09-05T09:03:15+03:00
Происшествия

«Поскользнулся и упал на нож»: В Сочи домашняя вечеринка закончилась больницей

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Сотрудники полиции проводят проверку по данному фактуСотрудники полиции проводят проверку по данному фактуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В городскую больницу Сочи Хостинского района в 07:34 доставили 30-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Об это дежурная медсестра незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. Со слов мужчины, он сам упал на холодное оружие дома. Пациента с таким тяжелым ранением после госпитализировали в отделение хирургии.

Полицейские приступили к выяснению всех причин этого запутанного дела. Они пришли к парню в больницу, чтобы опросить, но потерпевший хоть и был в сознании, письменное заявление написать не смог. В ходе беседы он рассказал, что в ночь с 31 августа на 1 сентября у себя на квартире в тесной компании провожал лето.

К нему в гости пришли две девушки. Ему были известны только их имена. В качестве закуски к алкоголю мужчина решил подрезать немного фруктов. В этот момент он на чем-то поскользнулся и упал на нож. Больше мужчина ничего рассказать полицейским не смог.

Но дело стало еще более загадочным, когда полицейские захотели осмотреть место происшествия. Ключей у потерпевшего почему-то не оказалось, квартира была заперта, дверь правоохранителям никто не открывал.

- Проверка по данному факту продолжается. Полицейские ждут заключение судебно-медицинской экспертизы, выясняют местонахождение девушек, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместителя главы Сочи дисквалифицировали на 6 месяцев
На Кубани женщина пыталась обмануть полицейских, чтобы не выплачивать кредит
В Тихорецке два малыша остались одни в запертой квартире
В Сочи осудили машиниста, который не выполнял свою работу
Температура воды в Черном море 5 сентября: в Сочи теплее всего купаться
Заявки на конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» принимают до 30 сентября
На Кубани мужчина заступился за террориста в Интернете и сел на 15 суток
Кубанские врачи провели сто операций по извлечению тромба из артерий мозга
В Краснодаре покажут итальянское кино
В Сочи мужчину с онкозаболеванием заселили в муниципальное жилье
На Кубани приступили к уборке риса
В Краснодаре реконструкцию канализации по ул. Российской завершат 20 октября
На Кубани будут развивать малое и среднее предпринимательство
На Кубани собака покусала 5-летнего мальчика
ВТБ и re:Store в рамках системы быстрых платежей тестируют прием оплаты по QR-кодам
Если не вылечить, они умрут: тяжелобольным кошкам срочно нужна помощь
В Краснодаре в Садовом сквере появится спортплощадка
На Кубани открыто больше всего казачьих и кадетских классов в России
В Анапском районе полицейские задержали лже-военного
Сотрудники ФСБ закрыли подпольные игровые клубы в Краснодаре
В Краснодаре осудили бывшего судью
В Краснодаре оштрафовали бизнесмена, который незаконно выдавал кредиты населению
В Темрюкском районе семья погибшего работника лишилась выплат
В Армавире недобросовестный подрядчик украл 1,5 млн рублей, выделенных на ремонт дорог