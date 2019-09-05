«Поскользнулся и упал на нож»: В Сочи домашняя вечеринка закончилась больницей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-05T09:03:15+03:00

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В городскую больницу Сочи Хостинского района в 07:34 доставили 30-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Об это дежурная медсестра незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. Со слов мужчины, он сам упал на холодное оружие дома. Пациента с таким тяжелым ранением после госпитализировали в отделение хирургии.

Полицейские приступили к выяснению всех причин этого запутанного дела. Они пришли к парню в больницу, чтобы опросить, но потерпевший хоть и был в сознании, письменное заявление написать не смог. В ходе беседы он рассказал, что в ночь с 31 августа на 1 сентября у себя на квартире в тесной компании провожал лето.

К нему в гости пришли две девушки. Ему были известны только их имена. В качестве закуски к алкоголю мужчина решил подрезать немного фруктов. В этот момент он на чем-то поскользнулся и упал на нож. Больше мужчина ничего рассказать полицейским не смог.

Но дело стало еще более загадочным, когда полицейские захотели осмотреть место происшествия. Ключей у потерпевшего почему-то не оказалось, квартира была заперта, дверь правоохранителям никто не открывал.

- Проверка по данному факту продолжается. Полицейские ждут заключение судебно-медицинской экспертизы, выясняют местонахождение девушек, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU