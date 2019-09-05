СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-05T09:21:13+03:00

В Сочи осудили машиниста, который не выполнял свою работу Фото: Архив "КП"

Он трудился на должности столяра в еще одной организации

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В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило заявление от Северо-Кавказской дирекции филиала ОАО «РЖД». В нем говорилось о том, что один из работников получает зарплату, но при этом пренебрегает своими служебными обязанностями.

Выяснилось, что мужчина был машинистом насосных установок участка водоснабжения и водоотведения на станции Адлер. Но у него была и вторая работа. Он трудоустроился еще на должность столяра в одну из организаций города.

- Так, молодой человек несколько лет обманывал работодателя и причинил предприятию ущерб в размере шестисот тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России.

В отношении 38-летнего жителя Сочи было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Адлерский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU