СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-05T09:37:34+03:00

В Тихорецке два малыша остались одни в запертой квартире

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Инцидент произошел 4 сентября около 21:00 в одной из многоэтажек Тихорецка.

Родители 2,5-летнего мальчика и 3-месячной девочки вышли в магазин, оставив детей одних в квартире. В это время старшенький, который уже мог ходить, закрыл входную дверь изнутри.

- Вернувшись, супруги не смогли попасть домой и вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники Тихорецкого отряда «Кубань-СПАС». Используя трехколенную лестницу, они поднялись к окну второго этажа, через которое попали в квартиру и открыли дверь родителям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Дети даже ничего не заметили. Они беззаботно играли и с радостью встретили внезапных гостей. Медицинская помощь им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU