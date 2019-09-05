2019-09-05T09:46:35+03:00
Происшествия

На Кубани женщина пыталась обмануть полицейских, чтобы не выплачивать кредит

Ей грозит до двух лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани женщина пыталась обмануть полицейских, чтобы не выплачивать кредитНа Кубани женщина пыталась обмануть полицейских, чтобы не выплачивать кредитФото: Архив "КП"
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С заявлением о краже в полицию Северского района обратилась 39-летняя местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты неизвестные похитили более 40 000 рублей.

Полиция провела проверку, но слова женщины не подтвердились. Ранее ее предупреждали об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции.

- Она решила обмануть полицию, с банковской карты, чтобы не возвращать банку долг по кредиту. На нее завели уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ей грозит до двух лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД ПО Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи осудили машиниста, который не выполнял свою работу. Он трудился на должности столяра в еще одной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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