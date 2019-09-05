2019-09-05T10:00:18+03:00
Происшествия

Заместителя главы Сочи дисквалифицировали на 6 месяцев

Он игнорировал требования прокурора и дважды привлекался в связи с этим к административной ответственности
Александра ПОДУШКО
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Заместителя главы Сочи дисквалифицировали на 6 месяцевЗаместителя главы Сочи дисквалифицировали на 6 месяцевФото: Архив "КП"
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В Сочи прокуратура провела проверку законодательства о водоснабжении и водоотведении, по результатам которой были выявлены нарушения. В администрацию курорта внесли представление.

- Заместитель главы города Сочи решил игнорировать требования прокурора. Из-за этого его дважды привлекали к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По решению Центрального районного суда Сочи заместитель главы города привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде дисквалификации на срок шесть месяцев.

Постановление суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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