2019-09-05T10:19:01+03:00
Звезды

В Темрюкском районе проходит фестиваль «Киномалышок»

Он продолжится до конца недели
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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По традиции фестиваль детского кино «Киномалышок» проходит в трех городах Краснодарского края: Анапе, Крымске и Темрюке.

- Юные зрители с удовольствием смотрят конкурсные фильмы, а главное встречаются с именитыми актерами, сценаристами и режиссерами. В день открытия фестиваля они побывали на мастер-классе по созданию анимации от сценариста Светланы Ельчаниновой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

Кинофестиваль продлится до конца недели. За эти дни его участники уже посмотрели фильмы «Замри, Отомри!», «Солдатик», «Eins, Zwei, Drei». Публичные кинопоказы проходят ежедневно в 14 часов. 6 сентября ребята посмотрят «Рисунки дождем», 7 сентября – «Земная сторона луны».

Фестиваль «Киношок» проходит в Анапе с 1 по 8 сентября.. В номинации «Документальный фильм» представлены и две ленты кубанских режиссеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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