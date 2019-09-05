В Темрюкском районе проходит фестиваль «Киномалышок»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-05T10:19:01+03:00

Он продолжится до конца недели

Изменить размер текста: A A

По традиции фестиваль детского кино «Киномалышок» проходит в трех городах Краснодарского края: Анапе, Крымске и Темрюке.

- Юные зрители с удовольствием смотрят конкурсные фильмы, а главное встречаются с именитыми актерами, сценаристами и режиссерами. В день открытия фестиваля они побывали на мастер-классе по созданию анимации от сценариста Светланы Ельчаниновой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

Кинофестиваль продлится до конца недели. За эти дни его участники уже посмотрели фильмы «Замри, Отомри!», «Солдатик», «Eins, Zwei, Drei». Публичные кинопоказы проходят ежедневно в 14 часов. 6 сентября ребята посмотрят «Рисунки дождем», 7 сентября – «Земная сторона луны».

Фестиваль «Киношок» проходит в Анапе с 1 по 8 сентября.. В номинации «Документальный фильм» представлены и две ленты кубанских режиссеров.

ИСТОЧНИК KP.RU