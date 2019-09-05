2019-09-05T10:28:26+03:00
Общество

Дороги Краснодара отремонтировали с гарантией на 4 года

На некоторых осталось нанести разметку, установить знаки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице с 10 сентября департамент транспорта начнет принимать от подрядчиков дороги, отремонтированные в рамках национального проекта. Основная часть работ завершена, новый асфальт уложили на всех 50 участках. На некоторых осталось нанести разметку, установить дорожные знаки. На дороги власти дают гарантию 4 года.

- Основная часть дорог отремонтирована в срок, где-то даже с опережением графика. На протяжении всего времени мы контролировали процесс работ, устраняли замечания, которые получали от жителей, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Так, а улице 4-я Линия от Славянской до въезда на Славянское кладбище ремонт полностью завершен. Здесь уложили новый асфальт на проезжей части, сделали парковочную зону, заменили бордюры, нанесли горизонтальную разметку, установили дорожные знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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