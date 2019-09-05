СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-05T10:47:39+03:00

В Динском районе мужчина пробрался на завод, чтобы похитить электродвигатель

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В станице Динской на пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» из местного предприятия. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыли по указанному адресу.

- Выяснилось, что охранник, заметив на территории завода неизвестного, нажал кнопку сигнализации. Злоумышленник пытался похитить электродвигатель и деталь для компрессорной установки, он перенес оборудование к ограждению, но заметив охранника, скрылся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Уже через 20 минут нарушителя нашли недалеко от места инцидента. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 39-летний житель района.

ИСТОЧНИК KP.RU