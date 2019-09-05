Кубанские вина оценили дегустаторы в Германии

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-05T10:54:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Германии завершился престижный международный дегустационный конкурс International Wine Award MUNDUS VINI Summer Tasting 2019. В нем принимали участие 170 сомелье из 45 стран мира.

- Вина кубанских производителей смогли завоевать шесть наград этого конкурса, что в очередной раз подтвердило их высокое качество, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с начала 2019 года кубанские виноделы стали обладателями 78 наград различных конкурсов.

К 2024 году в Краснодарском крае планируют увеличить экспорт благородного алкогольного напитка в 1,5 раза - до 445 тыс. декалитров. Сегодня кубанские вина пьют в 14 странах Средней Азии и Европы. С начала года уже поставлено за рубеж свыше 126 тыс декалитров винопродукции, что сопоставимо с объемами 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU