2019-09-05T11:01:45+03:00
Происшествия

В Северском районе мужчина ограбил 69-летнюю старушку

Он ворвался к ней в дом и забрал 5 тысяч, 4 телефона и продукты
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе мужчина ограбил 69-летнюю старушкуВ Северском районе мужчина ограбил 69-летнюю старушкуФото: Архив "КП"
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В дежурную часть по Северскому району обратилась 69-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней в дом ворвался мужчина и с применением насилия отобрал 5 тысяч рублей, четыре телефона, продукты. После он скрылся в неизвестном направлении.

- Личность подозреваемого удалось установить очень быстро. В течение суток сотрудники уголовного розыска задержали 33-летннего ранее судимого жителя станицы Калининской в поселке Ильском, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Деньги потерпевшей мужчина потратил на личные нужды, еду съел. Похищенное нашли дома у злоумышленника.

На него завели дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до 7 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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