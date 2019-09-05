В Северском районе мужчина ограбил 69-летнюю старушку
В дежурную часть по Северскому району обратилась 69-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней в дом ворвался мужчина и с применением насилия отобрал 5 тысяч рублей, четыре телефона, продукты. После он скрылся в неизвестном направлении.
- Личность подозреваемого удалось установить очень быстро. В течение суток сотрудники уголовного розыска задержали 33-летннего ранее судимого жителя станицы Калининской в поселке Ильском, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Деньги потерпевшей мужчина потратил на личные нужды, еду съел. Похищенное нашли дома у злоумышленника.
На него завели дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до 7 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU