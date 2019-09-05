2019-09-05T11:18:51+03:00
Общество

Жители Кубани могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»

Предложение действует только два дня в любом офисе банка УРАЛСИБ
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
УРАЛСИБУРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Воспользоваться им кубанцы могут только 5 и 6 сентября. Скидка 30 %. распространяется на два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование – «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Стоимость полиса составит 4900 руб. вместо 7000 руб.

Быстрополис «Благополучная семья» позволяет включить в один полис всех своих родных в возрасте от года и до 70 лет, при этом количество застрахованных лиц не ограничено. Срок действия страховки – 1 год с лимитом 900 тыс.рублей. Полис включает 14 видов спорта и покрывает до 5 страховых рисков. Выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней.

Чувствовать себя уверенно в любой ситуации позволит быстрополис «Ваш юрист» с лимитом 200 тыс.рублей. Распространяется он на всех членов семьи и включает самого страхователя, его супруга (супругу), родителей и детей. Быстрополис позволяет получить помощь юриста, включая телефонные или онлайн-консультации, в любых правовых вопросах. Кроме того, с его помощью можно оплатить услуги адвоката при ДТП, произошедшем по вине клиента и повлекшем за собой тяжкий вред здоровью или гибель участников движения.

Приобрести сертификат можно 5 и 6 сентября 2019 года в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой житель Новороссийска залез в трусы к пенсионерке
В сочинском кафе ребенка били по лицу бармен и официант
В Отрадненском районе жена чиновника получила 1,5 миллиона рублей за работу, которую не делала
В Краснодаре поймали лже-газовиков
В Краснодаре мужчина срывал с женщин цепочки, а потом продавал их на улице
Сочинцев предупредили о непогоде
Врач-онколог из Краснодара назвал симптомы рака головы и шеи
До конца года на Кубань приедут отдыхать 800 тысяч ребят
В Сочи разыскивают пропавшую женщину
На Кубани 5 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время выборов
Сотрудники кубанского ГИБДД обучают школьников правилам дорожного движения
Мать с коляской не пустили в кафе парка «Краснодар»
В Сочи в поликлинику поступили новые УЗИ-аппараты
В Краснодаре частный сектор в Пашковском районе подключат к централизованной канализации
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки на осенних каникулах
Туристы из Санкт-Петербурга застряли на горе в Геленджике