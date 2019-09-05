В краевой столице воссоздадут Екатеринодар второй половины 19 века

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-05T11:14:13+03:00

В городе пройдет бал, на котором станцуют представители клубов исторического танца

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Такое мероприятие в кубанской столице проводится впервые. Екатеринодарский открытый городской бал, состоится 7 сентября в 16:00 в Городском Cаду. На нем представители клубов исторического танца предстанут перед зрителями в костюмах позапрошлого столетия. О своем участии уже заявили более 20 творческих коллективов.

- На сцене развернется театральное действие, воссоздающее историю жизни людей второй половины XIX века в городе. Благодаря ожившим литературным персонажам зрители смогут почувствовать атмосферу светских балов, - пояснили организаторы.

- В программе будут вальсы, польки, мазурки, контрдансы, полонез, кадрили и другие светские танцы XIX века. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В рамках мероприятия пройдет фестиваль театрального образа «Костюмерка», а также выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU