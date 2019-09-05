2019-09-05T11:37:59+03:00
Происшествия

В Кущевском районе мужчина забил до смерти пьяную сожительницу

Он сам вызвал полицию и медиков
Александра ПОДУШКО
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В Кущевском районе мужчина забил до смерти пьяную сожительницуВ Кущевском районе мужчина забил до смерти пьяную сожительницуФото: Архив "КП"
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В Кущевском районе 36-летний местный житель подозревается в причинении телесных повреждений 32-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Мужчина проживал с любимой девушкой в одном из домов на улице Кирова в станице Кущевской. Утром 3 сентября он вернулся домой с работы. Мужчина обнаружил женщину пьяной, спящей на полу.

Его возмутила такая ситуация. Со злости он ударил несколько раз ее ногами в область грудной клетки, после чего вышел. Когда он вернулся в комнату, то обнаружил потерпевшую без признаков жизни. Мужчина позвонил в скорую и больницу. При этом правоохранителям не рассказал, что это он избил женщину.

Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненных ей повреждений.

- Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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