В Кущевском районе мужчина забил до смерти пьяную сожительницу
В Кущевском районе 36-летний местный житель подозревается в причинении телесных повреждений 32-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).
Мужчина проживал с любимой девушкой в одном из домов на улице Кирова в станице Кущевской. Утром 3 сентября он вернулся домой с работы. Мужчина обнаружил женщину пьяной, спящей на полу.
Его возмутила такая ситуация. Со злости он ударил несколько раз ее ногами в область грудной клетки, после чего вышел. Когда он вернулся в комнату, то обнаружил потерпевшую без признаков жизни. Мужчина позвонил в скорую и больницу. При этом правоохранителям не рассказал, что это он избил женщину.
Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненных ей повреждений.
- Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU