2019-09-05T12:03:02+03:00
Спорт

Четыре кубанца выступят на чемпионате мира по спортивной борьбе

Соревнования пройдут в столице Казахстана 14 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В составе сборной команды России в Нур-Султан отправятся четыре представителя краевого Центра олимпийской подготовки по спортивной борьбе. Соревнования стартуют 14 сентября.

За награды в греко-римской борьбе будут состязаться чемпион мира 2018 года, чемпион Европы-2019, двукратный победитель Европейских игр Степан Марянян. Он выступит в весовой категории до 63 килограммов. Обладатель бронзовой медали Олимпиды-2016 и чемпион мира прошлого года Сергей Семенов заявлен в категории до 130 килограммов.

- В состязаниях по вольной борьбе также выступят бронзовый призер молодежного чемпионата мира Екатерина Полещук и чемпионка Европы Любовь Овчарова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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