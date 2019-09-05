Четыре кубанца выступят на чемпионате мира по спортивной борьбе
В составе сборной команды России в Нур-Султан отправятся четыре представителя краевого Центра олимпийской подготовки по спортивной борьбе. Соревнования стартуют 14 сентября.
За награды в греко-римской борьбе будут состязаться чемпион мира 2018 года, чемпион Европы-2019, двукратный победитель Европейских игр Степан Марянян. Он выступит в весовой категории до 63 килограммов. Обладатель бронзовой медали Олимпиды-2016 и чемпион мира прошлого года Сергей Семенов заявлен в категории до 130 килограммов.
- В состязаниях по вольной борьбе также выступят бронзовый призер молодежного чемпионата мира Екатерина Полещук и чемпионка Европы Любовь Овчарова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU