2019-09-05T12:14:29+03:00
Происшествия

В Северском районе женщина украла у знакомой той-терьера

Ущерб составил 11 000 рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Северском районе женщина украла у знакомой той-терьераВ Северском районе женщина украла у знакомой той-терьераФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Женщина обратился в дежурную часть Северского района с заявлением о краже. Она рассказала, что у нее украли собаку породы русский мини той-терьер. Ущерб составил 11 000 рублей.

Сотрудники полиции возможных свидетелей и установили, кто часто бывал в гостях у потерпевшей. По подозрению в краже собаки задержали 48-летнюю знакомую заявительницы.

- В день, когда пес пропал, женщина приходила к потерпевшей в гости, и воспользовавшись моментом похитила собаку. В ходе осмотра дома задержанной правоохранители обнаружили собаку, изъяли и вернули ее законной владелице, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На 48-летнюю даму завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой житель Новороссийска залез в трусы к пенсионерке
В сочинском кафе ребенка били по лицу бармен и официант
В Отрадненском районе жена чиновника получила 1,5 миллиона рублей за работу, которую не делала
В Краснодаре поймали лже-газовиков
В Краснодаре мужчина срывал с женщин цепочки, а потом продавал их на улице
Сочинцев предупредили о непогоде
Врач-онколог из Краснодара назвал симптомы рака головы и шеи
До конца года на Кубань приедут отдыхать 800 тысяч ребят
В Сочи разыскивают пропавшую женщину
На Кубани 5 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время выборов
Сотрудники кубанского ГИБДД обучают школьников правилам дорожного движения
Мать с коляской не пустили в кафе парка «Краснодар»
В Сочи в поликлинику поступили новые УЗИ-аппараты
В Краснодаре частный сектор в Пашковском районе подключат к централизованной канализации
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки на осенних каникулах
Туристы из Санкт-Петербурга застряли на горе в Геленджике