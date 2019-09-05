В Северском районе женщина украла у знакомой той-терьера

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-05T12:14:29+03:00

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Женщина обратился в дежурную часть Северского района с заявлением о краже. Она рассказала, что у нее украли собаку породы русский мини той-терьер. Ущерб составил 11 000 рублей.

Сотрудники полиции возможных свидетелей и установили, кто часто бывал в гостях у потерпевшей. По подозрению в краже собаки задержали 48-летнюю знакомую заявительницы.

- В день, когда пес пропал, женщина приходила к потерпевшей в гости, и воспользовавшись моментом похитила собаку. В ходе осмотра дома задержанной правоохранители обнаружили собаку, изъяли и вернули ее законной владелице, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На 48-летнюю даму завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU