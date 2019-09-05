Туристы из Санкт-Петербурга застряли на горе в Геленджике

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-05T12:23:40+03:00

Их спасали около 7 часов, никто не пострадал

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27-летние парень с девушкой приехали из Санкт-Петербурга с большой компанией родственников в Геленджик отдохнуть. Молодая пара 4 сентября решила полюбоваться морем с горы в районе скалы «Парус».

- Преодолев всего 150 метров, молодые люди оказались в ловушке. Вверху была опасная круча, а внизу – сыпучий грунт. У девушки началась паника. Путешественники, ухватившись за сосны, вызвали спасателей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

К месту ЧП выехали 5 сотрудников Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они определили местонахождение туристов. При помощи альпинистского снаряжения пострадавших благополучно спустили на берег. На всю спасательную операцию ушло 7 часов. Медицинская помощь отдыхающим не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU