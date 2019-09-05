2019-09-05T12:34:26+03:00
Общество

Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки на осенних каникулах

С 25 октября по 10 ноября скидка 15% на «День рождения Бабы Яги-5»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
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Этот необычный тематический праздник отмечается в Сочи Парке. Декорации первого тематического парка развлечений России в эти дни просто поражают воображение: тысячи тыкв, летучие привидения, скелеты-марионетки. А еще экстремальные аттракционы, работающие практически до полуночи, мистико-магические шоу и парады сказочной нечисти. В парке возведут лабиринты страха, а в ресторанах и кафе появится тематическое меню - будут подавать кровавые мясные пальчики и огромных паучков из шоколада. 1 и 2 ноября гостей ждет суперхоррор вечеринка Monster Party (16+).

Выбирая отель-замок Богатырь для отдыха на осенних каникулах, который находится в Сочи Парке, вы не пропустите удивительные события этого ужасно интересного семейного праздника.

Используйте промокод BABAYAGA5 и получите скидку в 15% на бронирование номера. Предложение включает ежедневное посещение Сочи Парка и Страны Медведии, завтрак «шведский стол» в ресторане, детский клуб «Карусель», тренажерный зал, парковку, заправочную станцию для электромобилей.

Уникальный отель Богатырь 4*, лучший семейный отель России по версии премии Travellers’ Choice, расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка. Богатырь неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России.

Подробности акции на сайте Sochipark.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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