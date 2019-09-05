В Краснодаре частный сектор в Пашковском районе подключат к централизованной канализации

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-05T12:40:25+03:00

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К канализации смогут подключиться владельцы порядка 400 частных домов в Пашковском районе Краснодара. Она проложена вдоль улиц Комсомольской, Суворова, 8-го Марта и Крайней. Монтаж трубопровода протяженностью 2,6 километров практически завершен.

- Новый участок т подключат к насосной станции на пересечении улиц Суворова и 8-го Марта и присоединят к действующему коллектору в районе Кирова и Комсомольской. Ввод участка в эксплуатацию запланирован в конце 2019 - начале 2020 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В местах, где проходил работы, восстановят асфальт на проезжей части по улице 8-го Марта и сделают грейдирование участков на Суворова, Комсомольской и Крайней.

Новую сеть хозяйственно-бытовой канализации начали строить в поселке Российском. Она пройдет по Интернациональному бульвару от Дагестанской до Пятигорской.

ИСТОЧНИК KP.RU