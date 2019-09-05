Мать с коляской не пустили в кафе парка «Краснодар»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-05T13:13:14+03:00

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В краевой столице местная жительница пожаловалась на запрет въезда с детской коляской в кофейню парка «Краснодар». В помещение ее не пропустили с «транспортом». Женщина опубликовала в Instagram пост об этом и получила ответ от администрации заведения.

Инцидент произошел несколько дней назад. Девушку с двухлетним и 11-месячным детьми не пустили в кофейню «1.62» в парке «Краснодар». На входе официант сказал ей, что в заведение нельзя заходить с колясками из-за слишком узкого проезда, но ее можно оставить на парковке.

- Моя прогулочная коляска шириной 50 сантиметров. По противопожарным нормам, да и здравому смыслу, проход не может быть меньше метра. Малыш еще не ходит. В кафе нет детских стульчиков. С подобной дискриминацией столкнулась впервые, - написала возмущенная женщина.

Администрация кафе написала ответ девушке в Instagram.

- Конечно, персонал не в праве ограничивать вход для людей с колясками, это противозаконно. Наклейки на дверях носят исключительно информационный характер и выражают пожелания администрации кофейни, при соблюдении которых, будет комфортно всем посетителям. Коляски, как и другие средства передвижения для детей, можно оставить у входа. С ними ничего не случится, - написано в посте.

В соцсетях одни комментаторы поддерживают девушку, другие встали на сторону кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU