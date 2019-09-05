2019-09-05T13:12:06+03:00
Общество

Сотрудники кубанского ГИБДД обучают школьников правилам дорожного движения

Это делается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани сотрудники ГИБДД проводят занятия со школьниками, на которых они рассказывают о правилах дорожного движения. Накануне они пообщались с первоклассниками 21-й школы Новороссийска, а сегодня встретились с учениками сочинской гимназии №8.

- Полицейские рассказывают школьникам о правилах дорожного движения, а также проводят практические занятия на улице. Здесь они наглядно демонстрируют юным жителям края, как правильно переходить дорогу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подразумевает, в первую очередь, строительство на Кубани современных трасс, отвечающих всем требованиям безопасности. В регионе выполнение проекта БКАД уже превысило 90%. В Новороссийске до конца 2019 года приведут в порядок 14 км городских улиц, в Сочи, в свою очередь, отремонтируют почти 85 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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