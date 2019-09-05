2019-09-05T13:22:27+03:00
Происшествия

В Сочи разыскивают пропавшую женщину

Она ушла из дома 2 сентября 2019 года
Максим ОСОКИН
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Анна Чирук. Фото: социальные сетиАнна Чирук. Фото: социальные сети
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В Сочи пропала 25-летняя Анна Чирук. Сейчас ее поиск ведут волонтеры из местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

- Девушка вышла из дома, расположенного на улице Апшеронской днем 2 сентября. С этого момента она не выходила на связь с родственниками, - пишут «Кубанские новости».

Приметы Анны Чирук: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения. Волосы свето-русые, глаза – карие.

В день пропажи она была одета в черно-белую футболку, спортивные штаны синего цвета. На ногах у девушки были малиновые носки и розовые шлепанцы.

Напомним, жителя Сочи подозревают в жестоком убийстве жены. Обглоданный животными труп без головы, который предположительно принадлежит ранее пропавшей женщине, обнаружили в окрестностях курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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