В Сочи разыскивают пропавшую женщину

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-05T13:22:27+03:00

Она ушла из дома 2 сентября 2019 года

Изменить размер текста: A A

В Сочи пропала 25-летняя Анна Чирук. Сейчас ее поиск ведут волонтеры из местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

- Девушка вышла из дома, расположенного на улице Апшеронской днем 2 сентября. С этого момента она не выходила на связь с родственниками, - пишут «Кубанские новости».

Приметы Анны Чирук: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения. Волосы свето-русые, глаза – карие.

В день пропажи она была одета в черно-белую футболку, спортивные штаны синего цвета. На ногах у девушки были малиновые носки и розовые шлепанцы.

Напомним, жителя Сочи подозревают в жестоком убийстве жены. Обглоданный животными труп без головы, который предположительно принадлежит ранее пропавшей женщине, обнаружили в окрестностях курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU