2019-09-05T13:38:58+03:00
Общество

До конца года на Кубань приедут отдыхать 800 тысяч ребят

Этим летом в регионе уже побывали около 600 тысяч детей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Краснодарском крае на организацию качественного детского отдыха край направил 2,2 миллиарда рублей из консолидированного бюджета. Эти средства пошли на приобретение путевок для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

- Значительная часть суммы пошла на поддержку существующих лагерей и открытие новых. В Новороссийске в этом году приобрели частный оздоровительный лагерь, привели его в порядок, закупили оборудование. Этим летом он принял 1400 детей. Также после капремонта открылся лагерь «Юниор» в Анапе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как рассказал глава региона, отдых в Краснодарском крае – это не только стационарные лагеря и санатории, но и пришкольные лагеря, и платочные, и трудовые. До конца года на Кубань приедут отдыхать 800 тысяч ребят. Этим летом в регионе уже побывали около 600 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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