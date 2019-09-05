2019-09-05T13:42:50+03:00
Происшествия

Сочинцев предупредили о непогоде

На курорт надвигаются ливни с градом и смерчи
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Кубанские синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в районе Сочи. Экстренное предупреждение будет действовать двое суток. Непогода придет на курорт сегодня вечером и продержится до конца 6 сентября 2019 года.

- Сочинцев ожидает непогода: дожди, град, шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Также в акватории Черного моря на участке Веселое-Магри возможно образование смерчей. В горных районах возрастет опасность сходя оползней и селей, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Оперативные службы города привели в повышенную готовность. Жителей и гостей Сочи просят быть внимательными и осторожными. Спасатели напоминают, что сильные осадки лучше пережидать в помещении. Во время грозы опасно стоять и парковать транспорт под деревьями и рекламными конструкциями. Из-за возможного шторма лучше отказаться от купания в море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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