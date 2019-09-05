В Краснодаре мужчина срывал с женщин цепочки, а потом продавал их на улице
В дежурную часть отдела полиции Карасунского округа Краснодара обратились несколько женщин с заявлениями о краже.
- Заявительницы в возрасте 53 и 82 лет рассказали, что неизвестный сорвал с них цепочки на улицах 8 Марта и Бородинской. Ущерб от действий злоумышленника составил 45 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
По подозрению в возможной причастности к данным преступлениям был задержан ранее судимый за кражи 32-летний местный житель. Выяснилось, что он после продал прохожим за пять тысяч рублей украшения.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Краснодарцу грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU