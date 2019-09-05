2019-09-05T13:52:25+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина срывал с женщин цепочки, а потом продавал их на улице

Общий ущерб составил 45 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре мужчина срывал с женщин цепочки, а потом продавал их на улицеВ Краснодаре мужчина срывал с женщин цепочки, а потом продавал их на улице
Изменить размер текста:

В дежурную часть отдела полиции Карасунского округа Краснодара обратились несколько женщин с заявлениями о краже.

- Заявительницы в возрасте 53 и 82 лет рассказали, что неизвестный сорвал с них цепочки на улицах 8 Марта и Бородинской. Ущерб от действий злоумышленника составил 45 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По подозрению в возможной причастности к данным преступлениям был задержан ранее судимый за кражи 32-летний местный житель. Выяснилось, что он после продал прохожим за пять тысяч рублей украшения.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Краснодарцу грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сочинском кафе ребенка били по лицу бармен и официант
В Отрадненском районе жена чиновника получила 1,5 миллиона рублей за работу, которую не делала
В Краснодаре поймали лже-газовиков
Сочинцев предупредили о непогоде
Врач-онколог из Краснодара назвал симптомы рака головы и шеи
До конца года на Кубань приедут отдыхать 800 тысяч ребят
В Сочи разыскивают пропавшую женщину
На Кубани 5 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время выборов
Сотрудники кубанского ГИБДД обучают школьников правилам дорожного движения
Мать с коляской не пустили в кафе парка «Краснодар»
В Сочи в поликлинику поступили новые УЗИ-аппараты
В Краснодаре частный сектор в Пашковском районе подключат к централизованной канализации
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки на осенних каникулах
Туристы из Санкт-Петербурга застряли на горе в Геленджике