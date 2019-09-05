В Краснодаре поймали лже-газовиков

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-05T14:10:14+03:00

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В полицию Краснодара обратилась жительница поселка Калинино. Она заявила, что неизвестные похитили из ее дома крупную сумму денег.

- Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов потерпевшая рассказала, что к ней пришли трое мужчин, которые сообщили, что являются сотрудниками газовой службы и предложили проверить дом на предмет утечек. В результате они заявили, что часть трубы нуждается в замене. Произведя работы, злоумышленники потребовали у женщины оплатить их стоимость, в размере 5800 рублей. После того, как мужчины покинули домовладение, его хозяйка обнаружила пропажу 550 тысяч рублей, которые хранились здесь же, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личности злоумышленников. В результате были задержаны трое приезжих ранее не судимых молодых человека в возрасте 21, 24 и 29 лет из Ростовской области, а также республик Башкортостан и Белоруссия. Выяснилось, что к газовой службе они не имеют никакого отношения. Из похищенных денег они успели потратить на собственные нужды порядка 100 тысяч рублей.

Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям: «Кража» и «Мошенничество». Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU