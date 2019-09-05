В Отрадненском районе жена чиновника получила 1,5 миллиона рублей за работу, которую не делала

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-05T15:09:19+03:00

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В Отрадненском районе директор бюджетного предприятия стал фигурантом уголовного дела. А причиной тому стало фиктивное трудоустройство своей благоверной.

- Во время проверки выяснилось руководитель военизированного отряда «Краснодарской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» взял на работу свою супругу к себе в подчинение, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Разумеется, каждый месяц начислял ей зарплату. При этом жена на рабочем месте даже не появилась. Когда афера всплыла, выяснилось, что супруга чиновника незаконно заработала 1,5 миллиона рублей.

В итоге возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Если чиновника признают виновным, то ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU