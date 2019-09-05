2019-09-05T15:26:22+03:00
Общество

Ждали больше 15 лет: под Анапой появятся две дороги

Они помогут уменьшить летние пробки
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Анапы.Фото: администрации Анапы.
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В Витязево идут масштабные дорожные работы. Планируется, что две новые трассы помогут уменьшить летние пробки в курортном селе.

- Подрядчики приступили к строительству дороги, которая станет продолжением проспекта Южного, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы. - Из-за оживленного движения в разгар сезона здесь регулярно возникали пробки.

Трасса обогнет спортивный комплекс «Волейград» и закольцуется с улицей Знойной. Длина этого участка дороги составит около 700 метров, ширина - 7 метров. Будут также парковочные карманы.

Фото: администрации Анапы.

Фото: администрации Анапы.

- Рабочие уже начали укладку асфальта, - добавляют в мэрии. - Работы планируют завершить 1 октября.

Вторую трассу прокладывают в обход Витязева. Местные жители ждали ее более 15 лет.

- Она позволит транзитному транспорту объезжать село по окраине, - говорят власти города. - Два километра полотна уложили ранее, и теперь подрядчик приступил к строительству второй части объездного пути. Новый участок соединит улицу Горького с федеральной трассой Е 97.

Если погода не помешает, то работы на проспекте Южном закончатся к 1 октября. А улицу Объездную завершат в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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