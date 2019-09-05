Молодого жителя Кубани осудили за попытку сбыта наркотиков

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-05T15:51:53+03:00

Он отправится за решетку на 3,5 года

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В Армавире состоялось заседание суда, на котором вынесен приговор 18-летнему жителю Успенского района. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

- Как установило следствие, в декабре 2018 года, молодой человек, который в тот момент являлся несовершеннолетним, познакомился через Интернет с неустановленным лицом, которое предложило молодому человеку распространять наркотические вещества путем «тайниковых закладок». Подросток согласился на это предложение с условием получения 200 рублей за каждую успешно доставленную наркопотребителю закладку. Деньги он должен был получать путем перевода на банковский счет, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Довести преступный умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как был задержан в момент закладки наркотиков 6 декабря 2018 года. На допросе он рассказал о других тайниках, из которых правоохранители также изъяли наркотики.

Суд признал молодого кубанца виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU