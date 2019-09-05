На Кубани за четыре года построили 94 детских сада

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-05T16:14:14+03:00

В регионе сложилась серьезная ситуация с нехваткой мест в дошкольных учреждениях

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В Краснодарском крае ведется активное жилищное строительство из-за большого притока жителей других регионов, которые переезжают на Кубань. Из-за этого сложилась сложная ситуация с нехваткой мест в детских садах. В частности, такая проблема существует в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске и Динском районе.

- С 2015 года, благодаря участию региона в трех госпрограммах, на Кубани построили 94 детских сада, в том числе 48 пристроек. Однако, на сегодняшний день, в дополнительных местах в дошкольных учреждениях нет только в пяти муниципалитетах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До конца 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию 10 детских садов. Они откроются в хуторе Воскресенском Анапы, Краснодаре, Новороссийске, а также в Хостинском районе Сочи и станице Новотитаровской.

Помимо этого, начнут функционировать пристройки к дошкольным учреждениям в Сочи, Гулькевичском, Крымском и Тбилисском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU