2019-09-05T16:17:55+03:00
Общество

Рекордное количество человек воспользовались интернетом от «Ростелекома» на форуме «Машук-2019»

Иван ЕГОРОВ
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«Ростелеком» выступил цифровым партнером Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019», который прошел в Пятигорске с 9 по 30 августа.Компания обеспечила участников и организаторов проводным и беспроводным доступом в интернет с пропускной способностью передачи данных до 20 Гбит/с.За две недели форума по сети Wi-Fi было передано и принято более 12 ТБ информации. В пик нагрузки эксперты зафиксировали 1060 одновременно подключенных пользователей, при этом скорость каждого подключения составила 10 Мбит/с.

«В этом году мы зафиксировали рекордное количество подключений за все время проведения форума. Пять тысяч участников, организаторов и гостей были онлайн. Седьмой год подряд «Ростелеком» предоставил цифровую возможность для общения с друзьями, решения рабочих вопросов и проведения онлайн-трансляций. Самыми активными пользователями оказались участники третьей смены «Я-лидер!» — руководители проектов, журналисты и блогеры», — рассказал Сергей Онянов, технический директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Узнать и обсудить новости «Ростелекома» вы также можете на официальных страницах компании в Twitter, Facebook, ВКонтакте или на сайте компанииhttps://www.company.rt.ru/press/

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