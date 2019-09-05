На Кубани разработают график строительства школ и детсадов на 10 лет вперед
Во всех городах и районах Краснодарского края разработают программу строительства школ и детских садов на десять лет веред. Это поможет поэтапно решать проблему нехватки мест в образовательных учреждениях.
- Только за последние 4 года в регионе ввели в строй 36 школ, 10 открылись в этом году. Однако, с учетом миграционного притока населения, необходимо возводить до 14 образовательных учреждений ежегодно, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Сейчас наиболее остро проблема нехватки мест в школах и детсадах стоит в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Анапе.
В 2019 году в краевом центре сдали в эксплуатацию 4 общеобразовательных учреждения. В городе реализуется принцип комплексной застройки – когда вместе с жилыми домами девелопер возводит социальные учреждения, которые затем выкупаются за счет бюджетных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU