2019-09-05T17:58:26+03:00
Общество

В Краснодаре откроется ярмарка «День знаний»

Мероприятие пройдет в краевой столице в третий раз
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 7 сентября 2019 года откроется третья ярмарка «День знаний». Она будет проходить с 11:00 до 17:00 в одном из торгово-развлекательных центров города. Мероприятие организовано специалистами Центра поддержки семьи и детства «Единство».

- Посетить семейный праздник приглашают жителей регионального центра. В этот день особое внимание уделят ученикам первых классов с ограниченными возможностями здоровья. Им подарят канцелярские наборы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ходе ярмарки проведут «Урок доброты» от Центра поддержки семьи и детства «Единство», волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» откроют «Школу детской безопасности». Также посетители мероприятия смогут принять участие в семейных спортивных соревнованиях, психологи предоставят консультации детям и их родителям. Подготовлена обширная концертно-развлекательная программа с розыгрышами призов, бесплатным сладким угощением и другими сюрпризами.

Вход на ярмарку «День знаний» — свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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