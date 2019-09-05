Кубанские аграрии готовятся к севу озимых
В Краснодарском крае началась подготовка к севу озимых культур. Сейчас аграрии проверяют готовность техники, а также наличие ГСМ и удобрений.
- Все сельхозпредприятия региона на 100% обеспечены семенами озимых культур. При этом, это – продукт работы кубанских селекционеров. Всего аграриям поставят более 677 тыс. тонн семян озимой пшеницы и ячменя, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На сегодняшний день кубанское зерно приобретают 80 стран мира. К 4024 году планируется нарастить экспорт данного продукта до 3,8 млрд. долл. США. Прирост, по сравнению с 2018 годом, должен превысить 45%.
Стоит отметить, что в 2019 году регион остается одним из лидеров среди российских регионов по урожаю зерновых колосовых и зернобобовых культур. Аграрии собрали 11 млн 117 тыс. 970 тонн зерна, что почти на 700 тыс. тонн больше, чем в 2018-м.
ИСТОЧНИК KP.RU