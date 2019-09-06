В сочинском Дендрарии зацвел безвременник

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-06T07:10:00+03:00

Полюбоваться на растение можно как в верхней, так и в нижней части парка

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В Сочинском национальном парке началась пора цветения безвременника теневого, известный в России как осенник.

Это травянистый многолетник, вырастающий в длину до 20 сантиметров. Растение занесено в Красную книгу Краснодарского края и России как редкий исчезающий вид.

- У безвременника нежно-розовые цветы по форме напоминают крокусы, однако, он более изящный и без зеленых листьев. Весной у него отрастают только листья, цветки же появляются в самом начале осени, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе сочинского национального парка.

Полюбоваться на цветущие безвременники теневые можно как в верхней, так и в нижней части парка Дендрарий.

ИСТОЧНИК KP.RU