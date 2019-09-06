2019-09-06T07:38:32+03:00
Общество

В поселке Дагомыс отремонтируют теплотрассу

Работы проведут быстро и завершат 10-11 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В поселке Дагомыс трубы, по которым в дома жителей района идет тепло, отработали более 35 лет. Некоторые участки вышли из строя, поэтому вместо старых труб проложить новые. По прогнозам специалистов, срок службы обновленного трубопровода составит не менее 40 лет.

- Ремонт завершат 10-11 сентября. Дадут пуск котельной и местные жители получат тепло. Отопительный сезон в Сочи стартует 15 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Всего до конца года планируется отремонтировать 15 километров сетей, более шести километров уже приведено в порядок. Общая стоимость подготовительных работ составит 80 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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