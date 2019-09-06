Температура воды в Черном море 7 сентября: в Новороссийске холодно купаться

СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-06T08:25:28+03:00

Комфортнее всего плавать в Адлере Фото: Архив "КП"

Комфортнее всего плавать в Адлере

Изменить размер текста: A A

На курортах Краснодарского края все еще стоят знойные деньки, а температура воды в Черном море еще летняя.

Теплее всего море в Адлере и Джубге – 26,5 градусов. В Туапсе на 0,3 градусов меньше – 26,2 градусов. В Сочи вода прогрелась до 26, а в Геленджике – 25,3 градусов.

В Анапе температура воды немного ниже – 24,3 градуса, а Новороссийске – 24,8.

Азовское море вода с каждым днем все прохладнее. Температура воды в Темрюке 23,9 градуса, в Приморско-Ахтарске -23,3 , а в Ейске – 22,8.

На Черноморском побережье 7 сентября местами пройдет кратковременный дождь, гроза, утром и днем в отдельных районах сильные осадки. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опуститься до 17 градусов, днем жарко +29.

ИСТОЧНИК KP.RU