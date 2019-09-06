В Новороссийске 8 сентября ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-06T08:56:06+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе города-героя

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В Новороссийске 8 сентября перекроют несколько улиц. В городе пройдут мероприятия, посвященные Дню основания военно-морской базы.

С 08:00 до 10:30 проезд ограничат по улице Советов (четная сторона), на участке от Советов до улицы Революции 1905 года, по Леднева, по улице Свободы, по улице Новороссийской Республики, на участке от Советов до Мира.

- Также троллейбусы со стороны Южного района будут ходить по улице Советов до Революции 1905 года, а автобусы - по улицам Мира и Энгельса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Напомним, в Краснодаре отремонтируют тротуары на пересечении улиц Коммунаров и Буденного. Их приведут в порядок за три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU