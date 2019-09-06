На Кубани мужчина украл с парковки велосипед
В дежурную часть по Гулькевичскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что приехал на работу на велосипеде и оставил его на парковке возле завода, а когда вернулся, транспорта уже не было на месте. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции опросили свидетелей и составили ориентировку на розыск велосипеда. Вскоре задержали 29-летнего краснодарца по месту его временного проживания в Гулькевичском районе. У него дома нашли велосипед потерпевшего. Имущество вернули законному владельцу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На мужчину завели дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU