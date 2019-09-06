2019-09-06T09:52:45+03:00
Общество

В Краснодаре в сентябре начнут курсировать 16 новых автобусов

Их закупили коммерческие перевозчики
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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По городу уже в сентябре начнут курсировать 16 новых автобусов. Это 6 низкопольных единиц транспорта и еще 10 - средней вместимости. Все автобусы оборудованы для перевозки маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников.

- Ранее глава Краснодара Евгений Первышов поручил департаменту транспорта разработать поэтапный график замены автобусов коммерческих перевозчиков на городских маршрутах. Среди ключевых стандартов - валидаторы, кондиционеры, подключение к системе ГЛОНАСС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства также отметили, что внешний облик новых автобусов будет соответствовать регламенту оформления общественного транспорта.

Городской транспорт в Краснодаре обновляют в рамках программы «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар», которую утвердили еще в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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