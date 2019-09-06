В Калининском районе пьяный мужчина зарезал знакомого

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-06T09:59:58+03:00

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На Кубани 43-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 35-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Мужчина проживал в одном из домов на улице Центральной в хуторе Журавлевка Калининского района. Вечером 31 июля к нему пришел его знакомый, с которым они стали выпивать. Горячительные напитки ударили им в голову, и они поругались.

- Хозяин дома один раз ударил ножом в область грудной клетки знакомого, убив его. После он рассказал об этом своим родственникам и попросил вызвать к нему скорую. Медики констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного ему ножевого ранения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленник находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU