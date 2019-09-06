В Калининском районе пьяный мужчина зарезал знакомого
На Кубани 43-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 35-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).
Мужчина проживал в одном из домов на улице Центральной в хуторе Журавлевка Калининского района. Вечером 31 июля к нему пришел его знакомый, с которым они стали выпивать. Горячительные напитки ударили им в голову, и они поругались.
- Хозяин дома один раз ударил ножом в область грудной клетки знакомого, убив его. После он рассказал об этом своим родственникам и попросил вызвать к нему скорую. Медики констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного ему ножевого ранения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Злоумышленник находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU