2019-09-06T10:19:40+03:00
Происшествия

В Сочи за несколько часов выпала месячная норма осадков

В некоторых местах сошли [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЧП СочиФото: ЧП Сочи
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За прошедшую ночь в Сочи в Хостинском районе выпали осадки 60 миллиметров. На город обрушилась почти месячная норма осадков.

В районе села Калиновое озеро на дорогу сошел сель объемом около 1000 кубометров. Там уже работает тяжелая техника. К полудню движение автомобилей восстановят. В этом районе есть резервная грунтована дорога, по которой жители сел утром выехали на работу, в школу и детские сады на личных автомобилях. О необходимости альтернативного проезда жители Об этом местных жителей предупредили заранее утром администрацией сельского округа.

- На Новороссийском шоссе также сошел небольшой сель. Из-за этого перекрыта дорога и отключен газ в 30 домах. Техника здесь также работает. Специалисты «Горгаза» восстановят подачу газа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Уровень рек Сочи не превысил неблагоприятных отметок. Подтопленных жилищ нет. Власти предупреждают, что штормовое предупреждение на курорте продолжает действовать до 7 сентября.

Сочи подтопило после дождя.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

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