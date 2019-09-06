2019-09-06T10:29:12+03:00
Общество

В Северском районе дети-сироты получили ключи от новых квартир

До конца года жилье получат еще 12 человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Северском районе дети-сироты получили ключи от новых квартир. Для них подготовили квартиры площадью 33 и более квадратных метров. В них есть коммуникации, домофоны.

- На Кубани действует краевая госпрограмма «Дети Кубани». В 2019 году объем финансирования этого направления увеличен почти вдвое и составляет 1,7 миллиард рублей, в том числе 1,5 миллиарда – средства краевого бюджета, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Северском районе квартиры получат 35 человек. Из федерального и краевого бюджетов на это направлено порядка 48 миллионов рублей.

С 2013 года в крае ключи от новых квартир получили более шести тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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