2019-09-06T10:45:15+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудили предпринимателя, который обманул РЖД на 10 миллионов

Он подписал договор с организацией на выполнение ремонта, но делать его не собирался
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре осудили предпринимателя, который обманул РЖД на 10 миллионовВ Краснодаре осудили предпринимателя, который обманул РЖД на 10 миллионовФото: Архив "КП"
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В 2016 году у «РЖД» проводился открытый конкурс на ремонт зданий и сооружений Северо-Кавказской дирекции. Стоимость контракта - более 10 миллионов рублей. Свою заявку «РЖД» направила компания из Москвы, учредителем и генеральным директором которой был 48-летний житель столицы.

Но у мужчины был свой план. Он не собирался делать ремонт, а хотел отмыть деньги. Для выполнения работ он привлек субподрядную организацию, руководитель которой уже был знаком с главой Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом-структурного подразделения.Именно он должен был подписывать документы, в которых содержали ложные сведения о ходе работ.

В 2017 году дирекция решила проверить объекты. Выяснилось, что часть работ подрядчиком не проводилась и не соответствуют техническому заданию и локальной смете. В тот же день представители пострадавшей стороны обратились за помощью к полиции.

- Это дело распутывали несколько месяцев. В итоге обвиняемый выплатил более 2 миллионов рублей ущерба. Также ему вынесли обвинительный приговор за мошенничество. Житель Москвы выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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