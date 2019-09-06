Школьники Кубани приняли участие в онлайн-уроке «Я помню»
В рамках форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» состоялся первый в новом учебном году онлайн-урок. Он был посвящен новым технологиям в культуре и специалистам, помогающим сохранить историческую память. Ученики 8-11 классов всех школ Краснодарского края стали его участниками.
- Спикерами урока стали: министр просвещения РФ Ольга Васильева, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и руководитель Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
За время этой лекции школьники узнали, что такое современный музей, кто такие специалисты по IT и Big Data.
Всероссийские открытые уроки проводятся при поддержке Минпросвещения России. Они знакомя учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями.
ИСТОЧНИК KP.RU