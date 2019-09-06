2019-09-06T11:04:09+03:00
Звезды

Школьники Кубани приняли участие в онлайн-уроке «Я помню»

Это проводится при поддержке Минпросвещения России
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Школьники Кубани приняли участие в онлайн-уроке «Я помню»Школьники Кубани приняли участие в онлайн-уроке «Я помню»
Изменить размер текста:

В рамках форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» состоялся первый в новом учебном году онлайн-урок. Он был посвящен новым технологиям в культуре и специалистам, помогающим сохранить историческую память. Ученики 8-11 классов всех школ Краснодарского края стали его участниками.

- Спикерами урока стали: министр просвещения РФ Ольга Васильева, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и руководитель Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За время этой лекции школьники узнали, что такое современный музей, кто такие специалисты по IT и Big Data.

Всероссийские открытые уроки проводятся при поддержке Минпросвещения России. Они знакомя учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Нижегородской области продавала несуществующие путевки в Сочи
В Сочи после ливня помощь спасателей понадобилась местным жителям
На Кубани собирают урожай винограда
В Краснодаре осудили предпринимателя, который обманул РЖД на 10 миллионов
В Северском районе дети-сироты получили ключи от новых квартир
В Сочи за несколько часов выпала месячная норма осадков
В Калининском районе пьяный мужчина зарезал знакомого
В Краснодаре в сентябре начнут курсировать 16 новых автобусов
В Краснодаре на пересечении Мира и Октябрьской вспыхнула машина
На Кубани мужчина украл с парковки велосипед
В Новороссийске 8 сентября ограничат движение транспорта
Температура воды в Черном море 7 сентября: в Новороссийске холодно купаться
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде
В поселке Дагомыс отремонтируют теплотрассу
В сочинском Дендрарии зацвел безвременник
В Краснодаре открылась выставка граффити
Новый ФАП открылся в Усть-Лабинском районе
Кубанские аграрии готовятся к севу озимых
В Краснодаре откроется ярмарка «День знаний»
На Кубани разработают график строительства школ и детсадов на 10 лет вперед
В Краснодаре отремонтируют тротуары на пересечении улиц Коммунаров и Буденного
Рекордное количество человек воспользовались интернетом от «Ростелекома» на форуме «Машук-2019»
На Кубани за четыре года построили 94 детских сада