Школьники Кубани приняли участие в онлайн-уроке «Я помню»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-06T11:04:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» состоялся первый в новом учебном году онлайн-урок. Он был посвящен новым технологиям в культуре и специалистам, помогающим сохранить историческую память. Ученики 8-11 классов всех школ Краснодарского края стали его участниками.

- Спикерами урока стали: министр просвещения РФ Ольга Васильева, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и руководитель Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За время этой лекции школьники узнали, что такое современный музей, кто такие специалисты по IT и Big Data.

Всероссийские открытые уроки проводятся при поддержке Минпросвещения России. Они знакомя учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями.

ИСТОЧНИК KP.RU