Жительница Нижегородской области продавала несуществующие путевки в Сочи

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-06T11:44:34+03:00

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В дежурную часть Сочи обратились обманутые жители России, которые приехали на курорт. Они рассказали, что покупали в Интернете путевки. Но когда приезжали в Сочи, выяснялось, что оплата за их проживание в отеле не вносилась. Общий ущерб составил 6 миллионов рублей.

- Сотрудники полиции установили интернет-сайт, с помощью которого 85 потерпевших приобрели несуществующие путевки, а также личность злоумышленницы. 39-летнюю жительницу Нижегородской области задержали по месту ее временного проживания в Москве, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Установлено, что виновная, была директором туристического агентства, поэтому знала про эту сферу все. Но решила еще подзаработать, она создала сайт, на котором публиковала информацию, скопированную с популярных интернет-сайтов про путешествия. Так она наживалась на потерпевших, а деньги тратила по своему усмотрению.

На мошенницу завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Она проведет в колонии 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU