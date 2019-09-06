2019-09-06T12:04:38+03:00
Происшествия

В Новороссийске в кафе продавали опасный алкоголь

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 900 литров продукции
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске в кафе продавали опасный алкогольВ Новороссийске в кафе продавали опасный алкогольФото: Архив "КП"
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В Новороссийске правоохранители проверили кафе, в котором двое приезжих торговали спиртосодержащей продукцией кустарного производства.

В подсобных помещениях кафе, расположенном на территории курортного поселка, обнаружили и изъяли более 100 коробок с алкоголем общим объемом около 900 литров. Экспертиза установила, что это спиртосодержащая жидкость кустарного производства с содержанием этилового спирта. Она опасна для жизни и здоровья потребителей.

- Держит заведение 70-летний приезжий из Московской области. В ближайшее время материал доследственной проверки будет направлен в СК России по городу Новороссийску для принятия процессуального решения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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